Visando a próxima temporada, River-PI anuncia treinador vice Campeão Piauiense

Teresina, PI, 17 (AFI) – Pensando no planejamento da próxima temporada, o River-PI contratou o técnico Wallace Lemos. Ele será o comandante nas disputas das eliminatórias da Copa do Nordeste, prevista para começar no dia 13 de outubro, e Campeonato Piauiense em 2022.

Lemos retorna ao clube após três anos. Na primeira passagem, foi vice Campeão Estadual.

A CONTRATAÇÃO

Através de um Aval do presidente Ítalo Rodrigues, o treinador foi procurado no último sábado para assumir o time nas eliminatórias da Copa do Nordeste, que começam no dia 13 e 14 de outubro.

CONHECE O ESTADO

Wallace fará sua quarta passagem pelo futebol piauiense. Além do Galo, onde foi vice-campeão estadual em 2018, o treinador mineiro de 52 anos comandou o Parnahyba e Fluminense-PI, clube onde também faturou um vice no Piauiense este ano.

OS ÚLTIMOS DETALHES

O clube informou que está acordando com o treinador sua data de chegada. Ele deve desembarcar em Teresina na semana que vem.

LEIA O COMUNICADO OFICIAL DO CLUBE:

“O técnico Wallace Lemos está de volta ao Galo Carijó. Com passagem pelo Tricolor em 2018 e por outras equipes piauienses nos anos seguintes, Wallace sempre demonstrou competência, compromisso e dedicação ao seu trabalho. No River-PI, além de suas qualidades, o treinador deixou um forte laço de amizade com todos e identidade com as cores do clube. Wallace Lemos estará à frente do comando técnico do Galo na pré-copa do NE e Campeonato Piauiense 2022. Boa sorte, professor!”

