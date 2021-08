Vistoria de táxis começa nesta segunda (2); veja como agendar

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) inicia nesta segunda-feira (02) a vistoria de táxis da capital baiana. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30, na sede da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cotae), na Avenida Vale dos Barris, ao lado do Estacionamento São Raimundo.

Este ano é necessário fazer o agendamento prévio para evitar aglomeração. Os taxistas precisam acessar o site da Prefeitura e se cadastrar.

Para cadastro e inspeção, os motoristas deverão ter em mãos carteira de identidade (RG), carteira de habilitação (CNH), certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV, licenciamento atualizado e licença de veiculação do engenho de publicidade em táxi. No dia da vistoria, serão observados os itens de padronização obrigatórios, como as faixas laterais e o número de alvará, além dos itens de segurança, higiene e conservação do veículo.

Pendências e reprovações

Os veículos que forem reprovados durante a inspeção terão um prazo estabelecido de até 30 dias, a depender do caso, para que o proprietário o adeque às normas e retorne ao setor para nova vistoria. Caso o veículo não compareça dentro do prazo estipulado e seja flagrado pelos agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) exercendo a atividade, o proprietário é notificado e penalizado, além de ser convocado a comparecer no Cotae a fim de prestar esclarecimentos.