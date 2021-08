Vitão recebe críticas de seu ídolo de infância após lançar sua nova música

Vitão anunciou na quarta-feira, 18, o lançamento do seu novo single “Takafaya”, no dia 19, às 21h em todas as plataformas de áudio digitais e no YouTube. A novidade foi anunciada após o cantor apagar todas as fotos do seu perfil no Instagram e postar dois vídeos misteriosos com um V no fundo e mostra ele tentando lidar com os ataques que vem recebendo.

O compositor já teve que lidar com haters na internet desde o momento que assumiu um relacionamento com a cantora Luísa Sonza. Porém, um dos comentários afetou Vitão de forma mais pessoal, o dono do post é Batz Ninja, também conhecido como Batoré, do grupo Cone Crew Diretoria. O rapper publicou um comentário em uma das publicações que noticiava o lançamento, zombando da nova música do artista.



Foto: Reprodução / Instagram

Troca de farpas entre Batzninja e Vitão no Instagram

Após toda a repercussão da troca de farpas entre os dois compositores. Batoré foi ao stories de seu perfil e publicou um print com a conversa em que ele e Vitão tiveram no privado e expôs ainda mais a desavença ocorrida entre os dois. Em seu comentário, Batz Ninja escreveu: “Que isso, não consegui ouvir não”.

Na conversa divulgada nos stories, Vitão diz “Você me ofendeu de graça já mano, falando da minha arte, da minha música”, escreveu após chamar Batoré de otário. “Te escuto desde moleque, guarda pra você”, completou o cantor.

Vitão e os ataques na internet

Após o enredo ter tomado grande repercussão e visibilidade nas redes sociais e em sites de notícias, Batzninja voltou às suas redes e pediu desculpas publicamente para Vitão, reforçando um discurso de que as pessoas não devem disseminar ódio na internet.

“Fala rapaziadinha, estou aqui para me retratar, pedir desculpas para o Vitão. Falei da música mano, pô, é um bagulho muito delicado. Música dos outros, foda. É arte e quem somos nós para falar mal do bagulho?” E ainda completou: “(…) Vitão, peço desculpas pra você aí, nós trocamos uma ideia. Então é isso rapaziadinha, sem disseminar o ódio” concluiu o rapper.

Famosos dão apoio a Vitão nas redes

A cantora Luísa Sonza pediu para seus seguidores que parem de atacar as pessoas nas redes sociais, sem citar nomes, a cantora relembrou o recente acontecimento da morte do filho da cantora Walkyria Santos, que tirou a própria vida, após receber uma enxurrada de críticas negativas e até ameaças na web após postar um vídeo com um colega.

Após receber mensagens positivas de fãs e artistas, o cantor escreveu em uma publicação em seu perfil: “Agradeço muito todo o carinho com minha nova faixa, primeira música da minha carreira produzida por mim, lá em casa no quartinho”.

Nos comentários dessa publicação, diversos famosos lhe deram apoio, inclusive a cantora Anitta. “Eu adoro suas músicas Vitão, super esforçado e trabalhador. Se quiser fazer outra música juntos, só me chamar! Vamos espalhar amor, galera!”

Término do relacionamento