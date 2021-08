Vitória 1 x 1 CRB – Resultado que não agradou ninguém!

Salvador, BA, 15 (AFI) – O CRB não conseguiu assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B na tarde deste domingo ao empatar com o Vitória, por 1 a 1, no Barradão, pela penúltima rodada do primeiro turno.

Invicto há seis jogos, o CRB tem 32 pontos e está na vice-liderança, atrás apenas do Coritiba, líder com 33. Por outro lado, o Vitória chegou a quinta partida sem vitória e continua na zona de rebaixamento, 1m 18º lugar.

QUE VACILO

Diante da possibilidade de deixar a zona de rebaixamento, o Vitória quase marcou logo aos sete minutos. Samuel finalizou e Diogo Silva fez uma grande defesa. Em uma das primeiras subidas, o CRB contou com falha do sistema defensivo adversário para abrir o placar aos 18.

Jajá cruzou rasteiro, ninguém cortou e Júnior Brandão só completou. Depois disso, o CRB recuou e passou a explorar o contra-ataque. Apesar de ter a posse da bola, o Vitória não conseguiu criar lances de perigo no restante do primeiro tempo.

EMPATOU E ACORDOU

O Vitória buscou o empate logo aos oito minutos do segundo tempo. Marcinho recebeu na entrada da área e chutou forte. A bola desviou em Ewerton Páscoa, bateu no travessão e entrou. O gol animou o time baiano, que foi em busca da virada.

Aos 36, Soares soltou a bomba em cobrança de falta e Diogo Silva evitou o gol com um leve desvio. A bola ainda explodiu no travessão. A reação do Vitória foi freada aos 43 depois que Pablo Siles recebeu o segundo amarelo. E quase o CRB aproveitou a vantagem para ganhar o jogo. Emerson Negueba chutou de fora da área e acertou a trave.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na quarta-feira, pela última rodada do primeiro turno. O Vitória faz o confronto direto contra o Vila Nova, às 19 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia-GO, e o CRB recebe o Operário, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió-AL.