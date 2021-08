Viúva de Mc Kevin elogia ex-presidente Lula: ‘Amo aquele velho demais’

Durante entrevista no podcast Podpah, Deolane Bezerra, viúva de MC Kevon, aproveitou para elogiar o ex-presidente Lula. A advogada ainda disse ter uma foto com o petista e revelou conselho que deu ao ex-presidente.

“Ai meu Deus do céu, eu amo aquele velho demais. Me julguem, eu gosto dele. É o pai que eu não tive. Eu sou nordestina e ele é também, lá do mesmo lugar de Pernambuco”, afirmou Deolane que, assim como Lula, é pernambucana.

A advogada ainda contou que conseguiu tirar a tão sonhada foto com o ex-presidente em São Bernardo do Campo, São Paulo. Na ocasião, Lula estava sendo conduzido pela Polícia Federal à prisão. “Parecia que eu estava vendo Jesus quando eu vi ele”, afirmou a advogada. Mesmo com a confusão, ela ainda conseguiu falar com o petista: “Eu vi aquele velho com a barbinha branca, dei um abraço nele e falei: ‘Não se entrega não, presidente, a gente fica aqui na porta'”, aconselhou Deolane.

A advogada ainda fez questão de afirmar que não recebeu dinheiro durante o governo Lula. “Nunca ganhei um real do governo lula, já adiantando. Paguei faculdade, paguei tudo”, explicou.