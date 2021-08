Viúvo de Paulo Gustavo se emociona com homenagem no Santuário de Santa Dulce; veja fotos

Thales Bretas se emocionou nesta sexta-feira (05) com um homenagem feita a Paulo Gustavo, morto em maio passado após complicações da Covid-19, no Santuário de Santa Dulce dos Pobres. O viúvo esteve em uma missa e na sequência foi surpreendido com uma imagem do personagem mais famosos do ator, a Dona Hermínia, ao lado da imagem de Santa Dulce.

Nas redes sociais, ele potou uma imagem sentado entre Santa Dulce e ‘Dona Hermínia’ e escreveu: ‘Que homenagem linda e emocionante!!! No @santuariosantadulce , onde o PG ajudou a construir um hospital pra tratar de pacientes oncológicos. Missa linda, emocionante! Quanto amor o @paulogustavo31 ajudou a espalhar!!! Quero continuar com essa missão!”, disse.

A missa foi realizada pelo frei Giovanni Messias, que exaltou a paixão e comprometimento do ator pelas obras sociais. No próximo dia 13 de agosto se comemora o dia de Santa Dulce dos Pobres, mesmo dia do aniversário do segundo filho do casal – Gael. No dia 3, familiares e amigos de Paulo Gustavo comemoraram o aniversário de Romeu que completou 2 anos.

Confira a publicação na íntegra