Vivo abre vagas no programa de novos talentos; saiba como se inscrever

A Vivo abriu o processo seletivo para o programa Novas Talentos Vivo One, voltado para a área de vendas e relacionamento da Vivo Empresas, divisão que tem clientes comerciais. Ao todo, o programa oferece 60 vagas para trabalhar em São Paulo e ocupar cargos de gerente de negócios.

Para concorrer as vagas, a empresa informa que é necessário ter habilidades comerciais, perfil consultivo, espírito empreendedor, capacidade de organização e planejamento. Além disso, a Vivo também busca pessoas com atitudes digitais, abertas e que façam acontecer com responsabilidade.