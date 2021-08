VLI abre vagas para programa de trainee; saiba como se inscrever

A VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos – abre nesta segunda-feira (dia 16), as inscrições para seu Programa de Trainee 2022, voltado para formação das futuras lideranças da companhia. O processo seletivo será totalmente digital e os interessados de todo o país têm até 15 de setembro para se inscreverem no site.

Os selecionados serão contratados no regime celetista e terão como benefícios: cartão-refeição e vale-alimentação; vale-transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; Gympass (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); um excelente plano de desenvolvimento profissional que conta com formação técnica e aprofundamento no negócio da companhia (por meio da Universidade Corporativa); cesta de Natal; modelo híbrido de trabalho (home office em alguns dias da semana), além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.