Você sabe cuidar das suas cutículas? Confira dicas para manter as unhas saudáveis

Muita gente tem o hábito de tirar as cutículas na hora de fazer as unhas. Mas você sabia que aquela pelinha ao redor da unha é super importante para garantir a saúde das mesmas?

O tema é bastante debatido no perfil influenciadora Lenise de Castro, que diz estar em um processo de “transição cuticular”. A jovem ensina a manter as unhas fortes e saudáveis e afirma nunca ter tirado cutículas.

E parte do cuidado está no uso de hidratante para cutículas. Por isso, para quem está passando por esse processo de transição, o ideal é investir em produtos específicos para unhas e cutículas, que ajudam a mantê-las hidratadas e até afiná-las”.

Se você estiver incomodada com a espessura das cutículas, além da hidratação, o ideal é empurrá-las com uma espátula prórpia para unhas, ao invés do uso do alicate. A utilização frequente da ferramenta contribui no espessamento das cutículas, dando uma sensação que elas precisam ser retiradas com mais frequência.