Você sabia? Marcelinho Carioca já participou de grupo de ‘pagode gospel’

O eliminado da semana no “The Masked Singer Brasil”, Marcelinho Carioca, disse no programa que “nunca tinha cantado na vida”, mas internautas provaram que o ex-jogador se esqueceu de um capítulo na sua carreira.

Marcelinho fez parte de um grupo de “pagode gospel” em 1999 chamado “Divina Inspiração”, que surgiu no auge da migração dos jogadores de futebol para o mundo da música. O grupo chegou a vender 100 mil cópias de seu disco de estreia e participou de diversos programas de TV da época.

Os internautas desenterraram vídeos do ex-jogador e seu grupo cantando seu maior sucesso “Olhos espirituais”. “Marcelinho Carioca e o grupo Divina Inspiração cantando no Planeta Xuxa é puro suco dos anos 90”, escreveu uma conta no twitter.

Confira: