Vôlei: com vitória contra o Japão, Brasil chega à quinta semifinal de Olimpíada seguida

Na segunda parte do jogo, os japoneses dificultaram mais. Ficando na frente do set até a reta final, os donos da casa chegaram a abrir 17-15. Mas numa sequência de saques incrível de Lucarelli, que anotou cinco pontos no set, o Brasil conseguiu a virada e manteve até o fim. Wallace, também se destacou, marcando inclusive o ponto decisivo para a seleção canarinho. 25-22.

No terceiro set, assim como no primeiro, os japoneses não apresentaram muitas dificuldades. Com belos ataques de Lucarelli, que teve desempenho impecável, com quatro pontos em quatro tentativas, e Leal, com sete pontos, o Brasil abriu seis pontos de diferença no meio do set, com um 18-12, e depois só controlou. Mais uma vez, 25-20.