Volta às aulas: saiba quais são os cuidados necessários na hora do lanche

Com a retomada das atividades e o retorno às aulas para os pequenos depois de mais de um ano sem encontros presenciais, muitos pais se depararam com algumas dúvidas para garantir a segurança das crianças na escola. E nesse novo cenário, a hora do lanche merece uma atenção especial para evitar a contaminação.

A pediatra Juliana Cabral de Oliveira recomenda que os pequenos levem sua própria merenda e que os pais garantam os cuidados básicos de higiene durante o preparo dos alimentos. Os funcionários devem utilizar máscaras durante o preparo e o manuseio dos alimentos além de higienizar adequadamente as mãos. O ideal também é escalonar os horários dos lanches das diferentes turmas para evitar aglomerações”, reforça.

“Deve-se orientar a criança a ficar sentada mantendo o distanciamento dos coleguinhas, não compartilhar nenhum tipo de lanche e utensílios e também alertar para a higienização das mãos antes do lanche com álcool em gel 70%”. Também é indicado que cada aluno leve sua própria garrafa e possa reabastecer nos bebedouros da escola, desde que os mesmos não estejam utilizados diretamente por outras pessoas”, completa.