Volta Redonda-RJ 1 x 1 Botafogo-PB – Tudo igual no confronto direto pela liderança

Volta Redonda, RJ, 14 (AFI) – Não faltou emoção no confronto direto pela liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. No Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Botafogo ficaram no empate por 1 a 1, pela 12ª rodada.

O resultado mantém a diferença entre os dois times de apenas dois pontos. Sem perder há seis jogos no campeonato, o Botafogo é o líder, com 20, enquanto o Volta Redonda está na terceira colocação, mas corre o risco de deixar o G4.

COMO FOI

O primeiro tempo teve o Volta Redonda com mais posse de bola, mas encontrando muitas dificuldades para criar lances de perigo. E quem quase acabou indo para o intervalo em vantagem foi o Botafogo, que viu Vinícius fazer grande defesa em chute de Éderson.

As emoções estavam marcadas para o segundo tempo. Logo aos sete minutos, Sávio cruzou e Juba mandou de cabeça sem chances para Vinícius, colocando o Botafogo na frente do placar. Na sequência, o Volta Redonda viu o zagueiro Grasson receber o segundo amarelo e ser expulso.

Com um a mais, o Botafogo perdeu oportunidades de ampliar e chegou a acertar o travessão através de Luã Lúcio. O Volta Redonda, porém, foi para cima nos minutos finais e conseguiu o empate aos 45. Heitor cruzou e o estreante Olávio, de cabeça, deixou tudo igual.

PRÓXIMOS JOGOS

O Volta Redonda só volta a campo no domingo, contra o Paysandu, às 18 horas, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Na sexta-feira, o Botafogo recebe o Floresta, às 20 horas, no Almeidão, em João Pessoa. Os jogos são válidos pela 13ª rodada.