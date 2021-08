Volta Redonda-RJ x Botafogo-PB – Embalo recente do Belo ou fortaleza do Voltaço?

Volta Redonda, RJ, 13 (AFI) – Um dos confrontos mais aguardados pelo Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C é neste sábado, às 17 horas. O Volta Redonda-RJ recebe, no Raulino de Oliveira, o Botafogo-PB. O Belo engatou uma ótima sequência e está difícil de segurar, porém, o Voltaço, em casa, é dominante.

O Botafogo é o líder com 19 pontos e está com dois de vantagem para quatro times, entre eles o próprio Volta Redonda, que está em quarto, por conta do saldo de gols. Além dos fluminenses, Manaus-AM, Tombense-MG e Ferroviário-CE somam 17 pontos.

SEQUÊNCIAS DE LUXO

Nas últimas cinco rodadas, o Botafogo emplacou três vitórias e dois empates. Não saiu de campo com derrotas. Contra o Paysandu-PA, pela 11ª rodada e com liderança em jogo, o Belo reverteu o 1 a 0 do primeiro tempo e triunfou por 2 a 1. O Papão estacionou nos 16 pontos.

A empolgação é real, mas o próximo adversário tem um retrospecto bastante parecido, no mínimo, quando se trata de Raulino de Oliveira. O Volta Redonda, em casa, está invicto, com as mesmas três vitórias e dois empates.

O topo da tabela, novamente, está em disputa para o Botafogo e Gerson Gusmão. O Voltaço de Neto Colucci não parece afim de perder a primeira em casa e correr riscos de se afastar dos líderes. A certeza é de grande jogo neste sábado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Neto Colucci não tem novidades. Ninguém se lesionou e nem retornou de suspensão ou do Departamento Médico. Então e apesar da derrota para o Manaus, o time titular deve ser igual ao das últimas partidas.

O comandante Gerson Gusmão, por outro lado, precisa pensar. O zagueiro titular William Machado cumpriu suspensão e está à disposição. O substituto contra o Paysandu, Tsunami, porém, foi bem e até marcou o gol da vitória.

No meio campo, Pablo recebeu o terceiro cartão amarelo e deve dar vaga a Tinga, que fará a estreia como titular pelo Belo. No ataque, Gerson Gusmão teria a chance de escalar o atacante Welton Felipe, mas ele também acumulou amarelos e está fora.