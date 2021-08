Volta Redonda-RJ x Paysandu-PA – Voltaço precisa estar atento ao Bicho Papão

Volta Redonda, RJ, 20 (AFI) – Um dos grandes duelos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C será no Raulino de Oliveira, neste domingo, às 18 horas com Volta Redonda-RJ e Paysandu-PA. Os fluminenses ainda não perderam em casa, mas é sempre importante tomar cuidado com o bicho Papão.

O Voltaço é o primeiro fora do G4 no Grupo A com 18 pontos. Mesmo pontuação do terceiro Manaus-AM, do quarto Tombense-MG e do sexto Ferroviário-CE. A disputa melhora ainda mais porque o líder Botafogo-PB soma 20, até o momento. O Paysandu-PA é o segundo colocado e tem 19 pontos.

ALERTA EM CASA

O Paysandu teve a chance de assumir o topo da tabela, há duas partidas, quando foi derrotado para o Botafogo, após ir para os vestiários com 1 a 0. O Belo virou para 2 a 1. A derrota poderia desanimar o Paysandu, que ficou para atrás.

Na última rodada, porém, os concorrentes do pelotão acima empataram e deram chances para o Papão, que venceu o Jacuipense por 2 a 0, assumir a vice-liderança. O Volta Redonda-RJ foi um deles e saiu do Raulino de Oliveira com a igualdade em 1 a 1 contra o Botafogo.

Jogar em casa, pode ser uma grande vantagem no confronto direto para o Voltaço, que ganhou três e empatou três no estádio. O Bicho Papão, porém, gosta de assustar quem bobeia no próprio lar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O comandante Neto Colucci não contou com alguns titulares no empate em 1 a 1 com o Botafogo-PB e deve retornar com força máxima para o duelo. Luciano Naninho no meio e Marcinho na lateral-esquerda recuperam as vagas.

Emerson Júnior, que foi deslocado à função de Marcinho, volta para a faixa central. A única dúvida pode estar no ataque. O reforço Rafael Tanque briga para se enfiar no trio de MV, Caio Victor e Rômulo Cabral.

O técnico Roberto Fonseca tem uma ausência confirmada e de peso. O volante Bruno Paulista ainda não se recuperou e continua fora. O desfalque incerto atende pelo nome de Diogo Matos. O lateral-esquerdo foi substituído na vitória sobre o Jacuipense-BA e trabalha para retornar.

O substituo imediato foi o meio-campista Ruy, que desencantou com a camisa do Paysandu e tem chances de ser improvido na posição novamente. Quem continua entre os titulares, é o lateral-direito Leandro Silva, que estreou na última rodada e foi bem.