Walkyria Santos fala sobre morte do filho de 16 anos: ‘a internet está doente’; veja vídeo

Em um relato emocionado publicado em sua conta no no Instagram, a cantora Walkyria Santos, ex-banda Magníficos, falou sobre a morte do filho Lucas Santos. O adolescente foi encontrado sem vida nesta terça-feira (3) dentro da casa onde morava com a mãe, em Natal (RN).

Aos prantos, a cantora contou que o filho se matou ao receber comentários maldosos após publicar um vídeo no Tik Tok.

“Hoje eu perdi meu filho, mas preciso deixar esse sinal de alerta aqui. Tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês comentam. Vocês podem acabar com a vida de alguém. Hoje sou eu e a minha família que choram”, disse. “Eu te amo pra sempre meu filho Lucas Santos, eu te amo”, disse ela chorando.

“Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho, uma dor que só quem sente vai entender. E isso é sobre o último post que eu havia feito, os comentários. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas fossem achar engraçado, mas não acharam, como sempre as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão”, desabafou.

No depoimento, ela disse que já havia percebido alguns sinais diferentes no filho e havia levado ele para um psicólogo.

“Mas estou aqui como uma mãe pedindo para que vocês vigiem e fiquem alerta. Eu fiz o que pude. Ele já tinha mostrado sinais, eu já tinha levado a psicólogo, mas foi isso, foram só os comentários na internet, nesse TikTok nojento que fez (sic) que ele chegasse a esse ponto”, disse ela. “Eu estou desolada. Que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem que a internet está doente”, ponutou Valkyria abraçando um casaco do filho.