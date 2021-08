Whatsapp: veja as inspirações mais famosas e o que elas oferecem

O WhatsApp é uma plataforma de mensagens instantâneas acessada no mundo inteiro. São mais de 2 bilhões de usuários, que utilizam da facilidade, simplicidade e rapidez do aplicativo. Com ele, pessoas podem iniciar conversar com mensageiros de outros países.

Diante tanta popularidade, o WhatsApp começou a receber Mods, espécies de adaptações não originais elaboradas e implementadas por usuários desenvolvedores da plataforma.

Tais modificações são acrescentadas em um aplicativo semelhante, que podem ser utilizadas até como inspirações para a plataforma original. Entre eles temos o WhatsApp GB, WhatsApp Plus, por exemplo.

Conheça alguns Mods do WhatsApp

Este é um dos Mods mais famosos da plataforma. Ele possibilita que até duas contas do WhatsApp sejam utilizadas no mesmo dispositivo. Ademais, o usuário pode utilizar a versão original do mensageiro.

A intenção do WhatsApp GB é promover mais privacidade aos usuários, oferecendo recursos que permitem esconder conversas específicas e desativar a conexão apenas do aplicativo.

O WhatsApp Plus é bem semelhante a versão original do mensageiro. No entanto, ele permite a utilização de vários temas e cores diferentes. Este Mod ainda possibilita que duas contas sejam utilizadas simultaneamente, porém, é necessário desinstalar o WhatsApp original.

Esta modificação foi criada pela Fouad Mokdad, e possui opções de segurança personalizadas. Com esta ferramenta, o usuário pode usar duas contas ao mesmo tempo e colocar senha em PIN ou padrão para acessá-las.

Além disso, as mensagens de mídias, como fotos e vídeos são encaminhados com alta qualidade.

O YoWhatsApp foi desenvolvido pela Yousef Al Basha. Ele permite a ocultação do status “online”, além de utilizar duas contas no mesmo dispositivo. O design é mais convidativo do que o original, podendo utilizar diversos temas diferentes.

Por fim, este Mod possui funcionalidades semelhantes as anteriores, porém, há um diferencial. Ele utiliza um sistema que evita o banimento dos seus usuários da plataforma original do WhatsApp.

Caso tenha se interessado por um destes Mods, certifique-se que o local no qual vai baixá-lo é seguro. Contudo, o WhatsApp não recomenda uso de softwares terceirizados.