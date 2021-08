WhatsApp Web em fase de testes para novas funções de edição de imagens

De acordo com o site WABetaInfo, site que acompanha as atualizações do programa de testes do WhatsApp, o aplicativo está testando novas funções de edição de imagens para a versão do site e desktop. Na versão 2.2130.7 do WhatsApp Web, lançada no último dia 09, é possível inserir emojis, figurinhas, texto e desenhar antes de enviar uma imagem.

Apesar da inserção de emojis, texto e desenho nas fotos ser uma função antiga para quem usa a versão mobile do WhatsApp, não era possível fazer o mesmo no website. Além disso, o WhatsApp Web larga na frente ao permitir que figurinhas sejam usadas nas imagens.

De acordo com o site WABetaInfo, as novidades também estarão disponíveis para quem utiliza o aplicativo do WhatsApp para computadores. A atualização é a mais recente da versão Web, que já conta com fotos com visualização única, disponibilizada nos últimos dias.

Como a função foi lançada no último dia 9, os usuários receberão a atualização gradualmente. Por esse motivo, se ainda não atualizou para você, é apenas uma questão de tempo.

Novos emojis para usuários beta

Para quem participa do programa de testes e utiliza a versão beta do WhatsApp, já foi liberado um pacote de novos emojis. Tratam-se de emojis parecidos com os liberados pela Apple em abril deste ano, quando a empresa lançou a atualização 14.5 do iOS. Veja abaixo os emojis do iPhone:

📲 iOS 14.5 is out now with these new emojis https://t.co/Z9Tr0ZfMKp pic.twitter.com/ug5S0pwYwq — Emojipedia (@Emojipedia) April 26, 2021

Na semana passada, foi a vez do WhatsApp liberar emojis parecidos com a atualização da versão beta do app, usando seu próprio design. A atualização 2.21.16.10 traz os seguintes emojis:

Fotos em maior qualidade para usuários de iPhone

No final de julho, o WhatsApp também liberou uma atualização para os usuários beta de iOS. Na versão 2.21.150.11, foi lançada a opção de envio de fotos em maior qualidade. A opção, que já vinha sendo testada por usuários do Android, permite que o usuário escolha entre três opções para enviar fotos:

Auto: O próprio aplicativo vai detectar qual a melhor compressão para ser feita na foto a ser enviada.

Melhor qualidade: O WhatsApp sempre vai enviar as fotos na melhor qualidade disponível.

Economia de dados: Com essa configuração, o WhatsApp sempre vai comprimir as fotos antes de enviá-las.

No entanto, mesmo se o usuário escolher pela “Melhor Qualidade”, não significa que a foto será enviada na qualidade original. O algoritmo do WhatsApp vai comprimir a foto menos do que o normal. Segundo o site WABetaInfo, a qualidade vai ficar em torno de 80% do original.

Além disso, se a resolução da foto for maior que 2048×2048, ela será redimensionada, o que vai mexer com a qualidade da imagem.

Já a opção economia de dados vai comprimir as imagens ainda mais. A alternativa é interessante se a qualidade da internet ou mesmo a franquia de dados for baixa, já que reduz o consumo. Mas a opção não é recomendada para quem quer compartilhar boas fotos por WhatsApp.

Também é importante destacar que essas opções de qualidade não são válidas para as fotos publicadas nos “Status”, já que usam métodos diferentes de compressão.

WhatsApp Web independente

Anunciada recentemente, mas ainda não implementada, a intenção é fazer com que o WhatsApp Web seja independente do smartphone. No primeiro acesso, porém, será necessário a leitura do QR Code e reconhecimento biométrico pelo celular. A mudança promete trazer mais praticidade no dia a dia para os usuários.

Com a mudança, será possível utilizar a mesma conta do WhatsApp em quatro computadores simultaneamente, o que hoje não é possível. Já no celular o limite de contas permanecerá sendo um por cada aparelho.

De acordo com o WhatsApp, a alteração está sendo testada desde julho com os novos usuários, mas ainda não há data de liberação para todos.

