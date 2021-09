Whindersson desabafa sobre falta do filho: ‘Tanta saudade’

Whindersson Nunes desabafou sobre a saudade do filho através de uma postagem nas redes sociais na manhã desta terça-feira (31). Seu filho com Maria Lina, João Miguel, nasceu prematuro em maio desse ano e morreu dois dias depois.

Através do Twitter, o humorista escreveu: “Acordei com tanta saudade do João Miguel, queria ter conhecido aquele cara, ele ia ser um cara legal, mas vai passar”.

Em outra postagem, ele disse que evitava conversar sobre o assunto com outras pessoas.

“Eu evito conversar sobre isso com alguém pq eu sei que vão falar algo q eu vou ficar chateado, e eu fico mesmo. “Talvez Deus estivesse preparando algo..” não amigo, não acredito que Deus faça um game com o filho dos outros não, fique na sua”, escreveu.

Nos comentários diversas pessoas desejaram forças ao humorista. “Ele está com você! Maria e você deram a chance dele poder te mostrar que existe um amor além, um amor mais forte”, escreveu uma seguidora.