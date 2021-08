Whindersson Nunes desabafa: ‘Minha vida pessoal é o que mais me atrapalha’

Whindersson Nunes desabafou nesta sexta-feira (27) sobre os boatos que surgem sobre sua vida amorosa. O humorista terminou recentemente o noivado com Maria Lina e negou que esteja com outra pessoa no momento.

O comediante ainda falou que a exploração da sua vida particular – o término do casamento com Luísa Sonza e o fim do noivado com Maria Lina – são coisas que o atrapalha há anos. “Isso é muito sério. Minha vida pessoal tem sido há anos há coisa a coisa que mais me atrapalha, pessoas vão ser responsabilizadas.”