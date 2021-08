Xand Avião sobre DJ Ivis: ‘Para mim foi muito difícil, porque era um amigo’

No dia 11 de julho, a ex-mulher do DJ Ivis divulgou nas redes sociais vídeo em que era agredida por ele. A partir daí, outros músicos que tinham parceria com o cantor e produtor romperam as relações profissionais com ele. Foi o caso de Xand Avião. Ivy fazia parte do time do Vybbe, escritório de agenciamento do forrozeiro.