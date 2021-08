XP Investimentos abre 100 vagas home office exclusivas para mulheres

A XP Investimentos abriu na última semana um processo de contratação relâmpago para 100 vagas de trabalho exclusivas para mulheres. As vagas são para as áreas de Dados, Engenharia e Infraestrutura e diferentes níveis de experiência profissional, além de valerem também para Pessoas com Deficiência (PCD).

As vagas são para regime remoto (home office) e por isso as profissionais poderão se candidatar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, em linha com o programa #XPdeQualquerLugar.