Yanna Lavigne revela nome da segunda filha nas redes sociais: ‘Da cor de sua alma’

Após contar sem querer o sexo do bebê, Yanna Lavigne compartilhou uma linda foto para revelar o nome da sua segunda filha, nesta quinta-feira (26).

“Mãe da Lena. E da Amélia! Que sempre procura uma poltrona natural, conecta com suas raízes e reflete flyer da cor de sua alma”, escreveu na legenda da foto em que apareceu com as mãos na barriga.