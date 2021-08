Yasmin Brunet fala sobre início com Medina: ‘Estava desacreditada no amor’

Yasmin Brunet conversou com a revista Vogue e relembrou o início do relacionamento com Gabriel Medina, com quem casou no ano passado.

“Não falamos sobre casamento, mas ele disse que sempre quis casar… eu estava totalmente desacreditada no amor então nem ouvi muito porque achei que era “papinho” (risos). Mas hoje estamos casados e muito felizes. Fico muito agradecida por ter um companheiro tão incrível ao meu lado”, revelou.

A modelo ainda falou sobre a cerimônia com o surfista que aconteceu no Havaí. “Já queríamos nos casar. Primeiro íamos nos casar no México, mas não estava sentindo que era o local ideal. Quando chegamos no Havaí sabíamos que seria lá. Tudo conspirou. Era o momento certo, só nós dois, uma coisa muito especial que só nós dividimos. Muito íntimo. Foi lindo de verdade”, completou