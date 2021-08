Ypiranga-AP 1 x 0 Penarol-AM – Sob forte chuva, Clube da Torre garante vitória em casa

Itacoatiara, AM, 1 (AFI) – Neste domingo, Ypiranga e Penarol se enfrentaram no estádio Zerão, pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com a vitórias dos donos da casa por 1 a 0.

Com a vitória, o Ypiranga chegou a 11 pontos e é o quinto colocado. Já o Penarol segue na quarta posição com os mesmos 11 pontos

O JOGO

No primeiro tempo, o Ypiranga começou indo para cima e logo aos 11 minutos abriu o placar com belo de Araújo, que bateu forte da entrada da área para abrir o placar. O Penarol até chegou a empatar, com Emerson. Que cabeceou sozinho dentro da pequena área após linda cobrança de falta no travessão. Porém, o árbitro marcou impedimento.

ETAPA FINAL

Na volta do intervalo, o Penarol segiu pressionando. Rodriguinho bateu cruzado para fora, aos dois minutos, e Wallace Monte cabeceou firme aos 11, exigindo a defesa do goleiro do Ypiranga.

Mas foi só o que as equipes criaram, a forte chuva prejudicou o gramado e a qualidade do jogo.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O Ypiranga volta a campo na quarta-feira, pelo Campeonato Amapense. Já o Penarol pensa no próximo final de semana, quando joga no domingo, contra o Atlético Acreano.