Ypiranga-RS 0 x 1 Criciúma-SC – Tigre vence duelo direto pela liderança do Grupo B da Série C

Erechim, RS, 13 (AFI) – Apenas uma partida abriu as disputas da 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta sexta-feira (13). Mesmo jogando fora de casa, o Criciúma conseguiu embalar a segunda vitória seguida ao visitar e vencer o Ypiranga-RS, pelo placar de 1 a 0, em pleno Estádio Colosso da Lagoa, em um duelo direto pela liderança do Grupo A.

Helder, de cabeça, marcou o único gol do jogo nos primeiros minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Criciúma aparece na segunda posição na tabela, com os mesmos 23 pontos do Ypiranga-RS, que perdeu a chance de abrir distância de seus adversários na ponta. No decorrer da rodada, Novorizontino-SP e Ituano-SP tem as chances de também ficarem empatados em número de pontos, deixando a briga pela liderança ainda mais eletrizante.

DETALHES DO DUELO

o primeiro tempo foi equilibrado e com poucas chances para os dois lados. Aos 31 minutos, o Canarinho chegou com perigo. Dico recebeu cruzamento de Muriel pela direita e cabeceou para fora. Mais ofensivo, o Ypiranga chegou com Douglas aos 42 minutos e o goleiro Gustavo, do Criciúma, evitou o gol.

No segundo tempo, o Tigre abriu o placar logo no início. Claudinho cruzou na área aos três minutos e Helder cabeceou para o fundo das redes. O mandante foi para cima e quase empatou aos 17 minutos. Cris recebeu passe de Fidelis e chutou por cima do gol. Aos 37, o time gaúcho tentou mais uma vez. Erick, de cabeça, mandou para fora e o Criciúma conquistou os três pontos.

(FotoS: Celso da Luz/Criciúma )

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final domingo (22) para a disputa da 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Logo às 11h da manhã, o Criciúma-SC recebe o Oeste-SP, no Estádio Heriberto Hülse. Um pouco mais tarde, às 16h, o Ypiranga-RS visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.