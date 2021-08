Ypiranga-RS 1 x 0 Mirassol-SP – Canário voa para liderança e deixa Leão em situação delicada na Série C

Erechim, RS, 07 (AFI) – O Mirassol tentou, mas acabou sendo derrotado pelo Ypiranga por 1 a 0, na manhã deste sábado, no estádio Colosso da Lagoa, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para o time paulista, que perdeu a oportunidade de encostar na briga pelo G-4.

Com o revés, o Mirassol ficou na sexta posição, com 13 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado até o final da rodada. Já o Ypiranga se isola ainda mais na liderança do Grupo B, com 23.

Ypiranga derrota o Mirassol

DUELO EQUILIBRADO

Como era esperado, Ypiranga e Mirassol fizeram um duelo muito equilibrado. Jogando contra o líder do Grupo B, o time paulista optou por não se arriscar, chamou o adversário para o seu campo de defesa e tentou encaixar uma jogada de contra-ataque para tentar surpreender.

A tática montada por Eduardo Baptista segurou o melhor ataque da competição, com, agora, 19 gols. Mas o modelo de jogo das duas equipes fez com que a partida ficasse truncada, com boas oportunidades de ambos os lados. O 0 a 0 acabou traduzinho o que foi o primeiro tempo.

DEU YPIRANGA!

Na segunda etapa, o Ypiranga voltou melhor e aproveitou uma das poucas chances criadas. Após boa jogada pelo lado de campo, a bola ficou com Dico, que cruzou na medida para Quirino. Ele encheu o pé para superar o goleiro Edson Mardden e inaugurar o marcador.

Atrás do placar, o Mirassol foi com tudo para cima do Ypiranga e exigiu boas defesas do goleiro Allan. No entanto, foi a vez do time gaúcho se fechar e impedir que o rival chegasse ao empate.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Ypiranga enfrenta o Mirassol na sexta-feira, às 20h, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). No sábado, às 11h, o Mirassol encara o Botafogo no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).