Ypiranga-RS x Criciúma-SC – Concorrentes de olho e na dúvida por torcida

Erechim, RS, 12 (AFI) – A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C começa nesta sexta-feira, às 20 horas, no Colosso da Lagoa. O Ypiranga-RS recebe o Criciúma-SC em um jogo que interessa bastante para os concorrentes na briga por classificação.

O Ypiranga é o líder do Grupo B com 23 pontos. A distância para quem está atrás, porém, não é grande. São três times com 20, entre eles o próprio Criciúma, e na quinta colocação o Botafogo-SP, que soma 19. O Novorizontino-SP (2°) e Ituano-SP (3°) levam vantagem sobre o Criciúma pelo saldo de gols.

QUAL O MELHOR RESULTADO?

O duelo direto, por conta da tabela bastante equilibrada, atrai olhares dos outros times, mas há uma dúvida: Qual o melhor resultado? Uma vitória do Ypiranga, apesar de colocar os gaúchos ainda mais no topo, tira pontos do Criciúma.

Um triunfo dos visitantes, torna possível que, ao final da rodada, quatro times tenham 23 pontos e a liderança seja decidida apenas no critério do saldo de gols. Há seis rodadas para o término da Fase de Grupos, seria, no mínimo, interessante.

O empate mantém o Ypiranga na primeira colocação e dá um ponto para o Criciúma também. Com certeza, o placar menos desejado pelos concorrentes e amantes do futebol. Só uma coisa é certa, vai pegar fogo!

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Júnior Rocha não sofre com lesões há boas rodadas e deve manter o time titular dos últimos jogos. Embaixo das traves, há um revezamento com Allan, Muriel e Deivity, mas o primeiro é o mais cotado para assumir a vaga.

O comandante Paulo Baier, por outro lado, precisa mudar a equipe. O lateral-direito Alemão e o atacante Hygor se machucaram na vitória sobre o São José por 2 a 1 e são desfalques. As notícias boas, porém, estão nos retornos.

O goleiro Gustavo e o lateral-esquerdo Hélder cumpriram suspensão e retomam entre os 11 iniciais. Na vaga de Alemão, Claudinho deve assumir e Hygor, que fez trio de ataque com Marcão e Silvinho, terá o meio-campista Eduardo ou Jessé como substituto.