Ypiranga-RS x Mirassol-SP – Diante do líder, Leão tenta embalar para colar no G4 da Série C

Erechim, RS, 06 (AFI) – Embalado por uma vitória em cima do Oeste, por 2 a 1, o Mirassol terá uma verdadeira pedreira pela frente para se manter na cola do G4 do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado (07), o Leão irá encarar o Ypiranga-RS, fora de casa, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 11h da manhã. O time gaúcho vem de um empate diante do Paraná-PR e busca a reabilitação para continuar isolado na liderança.

Em altos e baixos dentro da competição, o Mirassol está na sexta colocação com 13 pontos. O Criciúma-SC, primeiro time dentro da zona de classificação, tem 17. Do outro lado, o Ypiranga-RS lidera a chave com folga com 20 pontos, mas com o empate da rodada passada viu sua distância dos rivais diminuirem. Em dez jogos são seis vitórias, dois empates e apenas duas rodadas.

YPIRANGA-RS

Para o duelo, o técnico Junior Rocha tem um desfalque certo para armar o time titular do Ypiranga-RS. Isso porque, o goleiro Deivity levou o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Paraná e agora cumpre suspensão automática. Renato e Allan disputam a titularidade na meta do Canarinho, mas o comandante só deve confirmar quem será o titular e o restante dos onze inciais, momentos antes da partida.

O que se sabe é que Muriel, Kanu, Revson e Quirino jogam pendurados. Já o zagueiro colombiano Salazar, que foi contratado durante esta semana, teve seu nome regularizado junto ao BID da CBF e também poderá atuar, mas deve começar a partida no banco de reservas.

MIRASSOL-SP

Para o duelo, o técnico Eduardo Baptista não tem desfalques pro suspensão ou novas lesões e por isso, deve repetir a mesma escalação do Mirassol que começou o jogo passado. Eduardo Baptista falou sobre a busca pelo entrosamento ideal após a chegada dos novos reforços. Ele também falou da importância de uma vitória neste momento, ainda mais contra o atual líder da chave.

“Particularmente, gosto de enfrentar os primeiros. Você tem um jogo mais franco, aberto, embora o Ypiranga tenha sua característica de jogar e mediremos forças. Um resultado positivo pode dar a confiança que tanto precisamos para a sequência da Série C”, afirmou o comandante.

“A gente tem paciência, cada um tem o seu tempo de adaptação, mas são jogadores que têm chegado e dado uma boa resposta, casos do Everton, o Murilo e o Ricardo, mesmo tendo treinado muito pouco conosco. O Matheuzinho tem entrado e dado resposta também. É uma equipe em formação, mas temos procurado acelerar os processos para que possamos atingir ou chegar perto do homogêneo o mais rápido possível”, completou.