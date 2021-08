Zagueiro do Corinthians está próximo do Bordeaux, da França

São Paulo, SP, 24 (AFI) – O zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians, está se aproximando cada vez mais do Bordeaux, da França. O clube informou que está disposto a pagar 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões) pelo jovem.

O valor é referente a 50% dos direitos econômicos do atleta.

FALTA CHEGAR

Os valores discutidos e acordados foram feitos através de conversas e acordos. Agora, a diretoria alvinegra aguarda a chegada de uma proposta oficial do clube para avançar e terminar o negócio. A transferência pode ser fechada até o final desta semana.

PRECISA DE RECEITA

Vivendo momento delicado financeiramente, o Corinthians tem como meta vender jogadores para poder fechar o ano com saldo positivo. Em 2021, a meta é conseguir R$ 90 milhões com transferências, até agora, conseguiu apenas apenas R$11, nos quatro meses de balanços divulgados.

CARREIRA

Antes do Corinthians, o jovem já passou pelo futebol europeu e atuou no NK Lokomotiva, da Croácia. Em 2019, chegou no Timão para o time Sub-20, até que foi integrado em 2020, e neste ano fez sua estreia no profissional.