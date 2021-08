Zé Felipe comenta sobre furacão no México: ‘Tem uns três lá que podia carregar’

Zé Felipe participou do podcast “Podpah”, na última quinta-feira (19), com sua esposa Vírginia Fonseca e gerou polêmica ao comentar sobre a passagem de um furacão na cidade de Cancún, no México.



“Eu acho que tem uns três lá que o furacão podia carregar. […] É só para dar uma passeada, ver Cancún por cima que é bonito que só uma por*#. Só para dar um tour por cima do furacão, andar de furacão é chique, poucas pessoas andam. A galera de Londrina se quiser dar uma volta de furacão…”, disse.

Estão de passagem pela cidade algumas celebridades como Camila Loures, Lucas Rangel, Álvaro e o youtuber Rezende, ex-namorado de Vírginia.

Quando questionado sobre o “pessoal de Londrina”, o filho de Leonardo disparou: “Não gosto muito deles, não. Desejo tudo de melhor, que Deus abençoe, que prospere muito, mas não gosto, não. Não desejo mal, mas não gosto”, disse.