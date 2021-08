Zé Vaqueiro participa de música de Priscila Senna; ouça ‘Alvejante’

Zé Vaqueiro participou da gravação da nova música da cantora Priscila Senna, “Alvejante”. A novidade da cantora e de Zé Vaqueiro tem letra de sofrência com composição assinada por Céu Maia. “Foi muito bacana dividir o vocal com um cantor de um sucesso tão grande como o Zé. Essa música, como eu costumo brincar, tem tudo para doer até a alma e está sendo pensado nos mínimos detalhes para o lançamento”, afirma Priscila Senna.

A novidade ainda contou com a gravação de um novo clipe gravado em um cenário peculiar, com ponto alto para figurino de Priscila que foi inspirado na personagem Jessica Rabit do clássico “Um cilada para “Roger Rabit”. A música tem data prevista para o lançamento no início de setembro, no canal oficial da cantora no Youtube.