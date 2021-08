Zeca Pagodinho recebe alta, após internação por covid-19

Após seis dias internado para tratar sintomas da covid-19, Zeca Pagodinho recebeu alta nesta quinta-feira (19), no Rio de Janeiro.

“A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho, que estava internado para tratamento de Covid-19, teve alta hoje do hospital. O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica”, diz o boletim médico.

O cantor de 62 anos, que foi vacinado com as duas doses da vacina contra covid-19, teve sintomas leves e reagiu bem ao tratamento. Durante o internamento, Zeca chegou a aparecer em vídeos cantando com a equipe médica.