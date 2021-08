Zilu agita redes sociais com foto de biquíni e ganha elogios; veja

Zilu Camargo arrancou elogios nesta sexta-feira (20), ao postar uma foto de biquíni em frente ao espelho. A ex-mulher de Zezé de Camargo, de 63 anos, aproveitou o sol de Miami, onde mora e não deixou de registrar o momento.

“Hoje acordei com vontade do solzinho da manhã… Bora colocar a vitamina D em dia!!! Bom dia e ótima sexta, meus amores!!!”, escreveu na legenda.



Nos comentários do clique choveram elogios para a musa: “E esse corpo lindo?”, escreveu uma seguidora. “Maravilhosa!!! Zilu vc é uma inspiração pra nós aqui do outro lado”, comentou outra fã.