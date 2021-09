1 minuto de vídeo em ProRes no iPhone 13 ocupa 6 GB de armazenamento

No anúncio dos novos smartphones da série iPhone 13 a Apple deu bastante destaque para o recurso de filmagem em ProRes presente nos iPhone 13 Pro e Pro Max, apesar de ser um recurso bastante aguardado, ele pode acabar não agradando todos os usuários. Isso porque o novo formato de gravação será bastante pesado, sendo capaz de rapidamente consumir todo o armazenamento interno de um modelo mais simples.

Quem avisa isso é o jornalista Ray Wong da Input Magazine, que fala que a fabricante informou que cada 1 minuto de filmagem em 4K HDR 10-bit ProRes irá consumir impressionantes 6GB de armazenamento interno. Esse consumo todo se dá pelas tecnologias empregadas nessa novidade da Apple, que promete filmagens muito superiores aos usados em outros aparelhos, de fato, esse formato vem sendo bastante usado recentemente como formato final para entrega de arquivos de transmissões em HD, como comerciais.

Esse formato que está chegando nos novos iPhone 13 Pro e Pro Max é feito para ser usado diretamente em edições, principalmente por possuírem um uma menor quantidade de compactação se comparado a codecs como H.264 e H.265. As Apple ProRes acabam apresentando graças a isso filmagens mais fáceis de serem trabalhadas, com uma maior qualidade e com uma codificação e decodificação mais rápida.

Por causa desse pouco nível de compactação, os arquivos gerados neste tipo de filmagem guardam bastante informações de imagem e acabam sendo bastante pesados, precisando com isso e muito armazenamento. Além disso, eles também precisam de um armazenamento com uma alta velocidade para serem gravados sem nenhum tipo de travamento.

Diferente do que o jornalista da Input Magazine revelou, Steve Moser, escritor do portal MacRumors, afirmou que o novo modo de gravação no Apple ProRes deve consumir um pouco menos de espaço de armazenamento. Segundo algumas configurações do recurso presente nos códigos do iOS 15.1, ele irá usar cerca de 4GB em uma filmagem em 4K HDR 10-bit ProRes.



O que resta agora é esperar a empresa lançar a novidade, que deve chegar futuramente para os aparelhos iPhone 13 Pro e Pro Max, para ter noção sobre o quanto esse recurso realmente irá consumir de memória. Mas a Apple pode ter falado que o consumo total é 6GB para, caso o espaço usado acabe ficando acima dos 4GB, não desanimar ninguém que comprou o aparelho para usar o novo recurso de vídeo.

Via: PetaPixel Fonte: Steve Moser, Ray Wongy