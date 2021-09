10 dicas para o esmalte durar mais nas unhas

Não é fácil! Por muitas vezes as mulheres passam um tempo enorme fazendo as unhas e, no dia seguinte, encontrar o esmalte descascado. Mas a dica é: o sucesso está nos detalhes. Ou seja, pequenos truques podem ser adotados para o esmalte durar mais.

Por isso, a Beauty Tudo selecionou dicas de experts no assunto para que você fique com o esmalte até cansar dele sem sinais de desgaste.

Confira as dicas abaixo: