1º Brazilian iGaming Summit reunirá os principais players do mercado mundial de apostas

O Brazilian iGaming Summit (BIS) – The iGaming Intelligence Made in Brazil, que acontece nos dias 1 e 2 de dezembro, será o único encontro no Brasil que irá contar com a presença de marcas nacionais e internacionais; reunindo também fornecedores, operadores, reguladores, políticos e autoridades para apresentar a tendência de desenvolvimento dessa indústria no Brasil.

O Brasil é considerado atualmente como um dos mercados mais promissores quando falamos de apostas esportivas, loterias e afiliação. Por isso, toda a indústria global está de olho em cada movimento relacionado aos processos de regulamentação no país, o que levou à idealização do BIS.

Além disso, o evento de apostas surge de uma demanda da indústria global em se juntar, presencialmente, ainda no ano de 2021.

O local escolhido para receber esta primeira edição foi o Espaço Boulevard JK, Edifício International Plaza, situado no coração do centro comercial de São Paulo. O evento irá trazer grandes marcas conhecidas no mundo das apostas esportivas, onde o aplicativo de apostas Wanna, que já é referência no cenário nacional, confirmou a sua presença.

O Brazilian iGaming Summit terá um formato híbrido, expandindo-se para além do espaço físico, para assim conectar pessoas de todo o mundo e criar diversas oportunidades de participação de empresas e marcas. Esta primeira edição contará com parcerias estratégicas com a mídia oficial, como a iGaming Brazil.

Tendo como ponto forte as palestras, exposições de grandes marcas do setor de iGaming e um ambiente voltado para o sucesso e a experiência dos participantes, o BIS está preparado para entregar um ambiente de networking a todos. Além disso teremos a presença de vários profissionais experientes e com um profundo conhecimento da área.