200 vagas: Empresa oferece cursos gratuitos de pintura e revestimento

O Clube do Profissional da Ferreira Costa retomou a realização de cursos presenciais gratuitos neste mês de setembro. A ação tem como objetivo capacitar e aperfeiçoar profissionais liberais autônomos por meio de cursos, palestras e oficinas gratuitas. Ao todo, são sete cursos de pintura e revestimento, com 30 vagas por turma. As inscrições podem ser feitas pelo site da empresa.