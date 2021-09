4 de Julho-PI tem caso de covid-19 antes de rodada final da primeira fase – Futebol Interior

Teresina, PI, 03 (AFI) – O 4 de Julho-PI terá falta certo para a 14ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Isso porque o meia Ricardo Sena testou positivo para covid-19 e já isolamento social. Com o time já está classificado, o jogador também pode ficar fora do primeiro jogo da segunda fase.

Recém-contratado, Ricardo já atuou no 4 de Julho, mas ainda não estreou nesta passagem. Ele não será o único desfalque, pois o meia Alex Mineiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A boa notícia é que o lateral-direito Edy, recuperado de lesão, e o atacante Zé Flores, outro contratado, estão à disposição.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

O 4 de Julho já está classificado no Grupo A2, pois está em segundo lugar com 21 pontos, contra 17 do quinto colocado Palmas. Mesmo assim, o time piauiense defende a vice-liderança. Neste sábado, às 15h, recebe o Juventude-MA na Arena Colorada.