5 curiosidades sobre a União Soviética: confira!

5 curiosidades sobre a União Soviética: descubra no resumo

A URSS, sigla de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi um grande Estado de ideologia socialista composto por diversos países da Eurásia.

A União Soviética é abordada pelas mais variadas provas de história e de geografia do país. Assim, para que você domine o tema, o artigo de hoje separou cinco curiosidades sobre a URSS. Confira!

Um acidente nuclear

Você sabia que um dos maiores acidentes nucleares da história aconteceu na União Soviética?

Isso mesmo. No ano de 1957, um enorme acidente nuclear aconteceu na cidade de Kyshtym.

A explosão em Kyshtym, como ficou conhecido o evento, aconteceu devido à decisão de desligar o sistema de resfriamento de um dos tanques, causando a explosão do mesmo.

Obras escondidas

O artista Igor Savitsky conseguiu esconder centenas de obras de arte do período anterior à União Soviética pedindo para que os autores dos quadros confiassem a ele seus trabalhos.

Savitsky as escondeu com o objetivo de impedir que o regime soviético pudesse censurar essas obras e recolhê-las, uma vez que, segundo os governantes, ela poderia estar indo contra princípios do regime.

A morte de um cosmonauta

Durante uma simulação de câmara pressurizada, parte da corrida espacial que acontecia entre Estados Unidos e URSS, Valentin Bondarenko utilizou um algodão com álcool para limpar a pele após a remoção de um sensor médico. Ao colocar o objeto em uma superfície quente ele pegou fogo e, em poucos minutos, todo o ambiente foi consumido por chamas. Infelizmente, o cosmonauta não conseguiu sobreviver ao acidente.

Um barco voador

Você sabia que os soviéticos inventaram um barco voador?

Isso mesmo. O seu nome era “Ekranoplan” e o barco conseguia levantar voo, ainda que a uma altura de apenas alguns pés do chão.

A estrutura era capaz de carregar centenas de tropas, tanques militares, oito motores e mais seis ogivas nucleares, além de viajar a mais de 400 km/h.

O foguete

No dia 23 de outubro de 1960, os soviéticos iniciaram o teste de um projeto de foguete ultrassecreto. No entanto, a estrutura sofreu um vazamento de ácido, causando uma explosão e matando mais de 100 pessoas.