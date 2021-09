5 Instituições que aceitam a nota do ENEM

Estudar em Portugal é possível usando as suas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Por mais que essa seja a forma de ingresso no ensino superior mais comum no Brasil, algumas instituições do país europeu aceitam estudantes que obtiveram boas notas.

A partir de agora, você conhecerá cinco universidades do país europeu que aceitam a nota do ENEM como método de ingresso. Além disso, entenderá como funciona o processo de admissão de cada uma delas.

5 Instituições de Portugal que aceitam a nota do ENEM

Antes de mais nada, é importante explicar um pouco como funciona o ENEM. Ele é uma avaliação dividida em duas etapas compostas por 180 questões objetivas e uma discursiva. Dessa forma, são abordados os quatro grandes grupos do conhecimento:

linguagens, códigos e suas tecnologias;

matemática e suas tecnologias;

ciências humanas e suas tecnologias;

ciências da natureza e suas tecnologias;

redação (questão discursiva).

Cada prova vale até 1.000 pontos. Assim, a nota obtida em cada uma delas definirá a ordem de classificação definida por cada faculdade. Atualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é quem coordena e aplica a prova do ENEM.

Conforme o site do Inep, existem 50 instituições portuguesas que aceitam a nota do exame. Neste artigo, estão listadas cinco delas.

Universidade do Porto

A Universidade do Porto (UP) constituiu-se em 1911, assim que a República foi implantada em Portugal. A instituição celebrou, em 2011, seu primeiro centenário e ocupa a posição de melhor universidade portuguesa em alguns rankings universitários.

De acordo com o site da entidade, todos os interessados podem se candidatar a um dos cursos de licenciatura (como é chamada a graduação em Portugal) ou mestrado integrado. No caso das pós-graduações, as condições serão definidas por cada faculdade.

O corpo discente possui mais de 31 mil alunos divididos nas 14 faculdades. Algumas delas são:

Ciências Biomédicas Abel Salazar;

Desporto;

Arquitetura;

Letras;

Medicina;

Belas Artes;

Direito.

Além de fazer o ENEM, também é necessário pagar uma propina anual de três a seis mil euros para se inscrever no processo seletivo. Mas calma, porque o termo “propina” tem um significado diferente do nosso. Ele se refere à anuidade paga às universidades portuguesas.

Devido ao Brasil fazer parte da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, o valor a ser pago todos os anos pode cair pela metade. Em suma, você encontra os cursos com vagas disponíveis, além de outras informações no site de estudantes internacionais da faculdade.

Universidade de Lisboa

A Universidade de Lisboa (ULisboa) é a maior universidade portuguesa e uma das maiores da Europa. Situada na capital do país, a instituição recebe cerca de 9.000 estudantes de mais de 100 países todos os anos, o que corresponde a 17,8% do total de discentes.

Apenas podem se inscrever os estudante precisa ter participado da prova do ENEM no ano da candidatura ou nos três anos anteriores. Atualmente, o estabelecimento de ensino superior oferece cursos em diversas áreas divididas por 17 faculdades e institutos, como:

Arquitetura;

Belas-Artes;

Direito;

Economia e Gestão;

Letras;

Medicina;

Ciências Sociais e Políticas.

A classificação mínima, bem como as áreas de conhecimento necessárias, dependem de cada faculdade ou instituto. As condições de acesso, critérios e classificação final você encontra na página de cada escola no site do estudante internacional da instituição.

Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra (UC) é uma das instituições de ensino superior mais antigas do mundo. Antes de ser movida para Coimbra em 1537, ela foi fundada em Lisboa no ano de 1290. Agora, a universidade conta com mais de 25 mil alunos e oito faculdades:

Ciências e Tecnologia;

Ciências do Desporto e Educação Física;

Direito;

Economia;

Farmácia;

Letras;

Medicina;

Psicologia e Ciências da Educação.

A princípio, para se candidatar no processo seletivo, o estudante brasileiro não pode:

ter nacionalidade portuguesa;

possuir residência habitual em um Estado-Membro da União Europeia;

ser familiar de portugueses ou nacionais de um Estado-Membro da União Europeia;

frequentar a Universidade de Coimbra em programas de mobilidade internacional ou de intercâmbio;

residir legalmente em Portugal há mais de dois anos de forma ininterrupta;

Cada curso da universidade também possui alguns pré-requisitos específicos. Para saber mais, acesse o site dos candidatos brasileiros da instituição.

Universidade do Algarve

A Universidade do Algarve (UAlg) foi a única universidade portuguesa criada pela Assembleia da República, recebendo aprovação unânime do parlamento. Ela possui diversos campos nas seguintes áreas:

Ciências Exatas e Naturais;

Economia;

Ciências e Tecnologias da Saúde;

Gestão e Turismo;

Ciências Sociais e da Educação.

Para se inscrever, o candidato deve realizar o ENEM e obter um mínimo de 500 pontos na redação e 475 pontos em cada uma das outras provas. Além disso, não pode ter nacionalidade portuguesa.

Você encontra as condições, o nível de conhecimento exigido para cada curso, os documentos e o valor da “propina” (taxa anual) no site do estudante internacional da instituição.

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) é uma instituição pública de ensino superior criada em 1980. Atualmente, possui seis escolas superiores chamadas de Unidades Orgânicas em sua composição. Essas escolas são de:

Educação;

Tecnologia e Gestão;

Ciências Empresariais;

Saúde;

Desporto e Lazer;

Agrária.

Assim como a anterior, para se inscrever, o estudante brasileiro precisa participar do ENEM no ano de candidatura ou nos dois anteriores. Além disso, obter um mínimo de 500 pontos em todas as provas do exame.

Por fim, você encontra a lista de cursos, os documentos, os valores das taxas de cada formação e as qualificações necessárias no site de estudantes brasileiros do instituto.

Curtiu o assunto? Deixe seu comentário e aproveite para conferir algumas dicas sobre o ENEM e outros vestibulares.