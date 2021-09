5 tópicos de história que são cobrados com frequência: confira!

A história é uma disciplina cobrada com muita frequência pelas principais provas do país, sejam elas vestibulares e concursos ou a prova do ENEM.

Porém, todos sabemos que é muito complicado estudar todos os tópicos e os eventos da história. Dessa forma, para que você possa direcionar os seus estudos, o artigo de hoje separou 5 tópicos dessa matéria que são cobrados com grande frequência. Vamos conferir, a seguir, quais são eles!

As Grandes Navegações

O termo “Grandes Navegações” se refere à expansão marítima realizada pela Europa nos séculos XV e XVI.

Os navegadores (com um forte destaque para aqueles portugueses e espanhóis) percorreram os mais variados oceanos e mares, com o objetivo de descobrir novos lugares e de encontrar novas rotas para o Oriente.

Destaca-se, dentro desse tópico, a chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano, que aconteceu no ano de 1492.

Revolução Francesa

A Revolução Francesa aconteceu no ano de 1789 e marcou a ascensão dos burgueses ao poder. Ainda, o evento foi também responsável por consolidar o fim do Antigo Regime na França.

Em relação à economia, por sua vez, a Revolução conseguiu acabar com os últimos traços feudais que existiam na França do século XVIII.

Por fim, devemos sempre nos lembrar da importância das ideias iluministas para a Revolução Francesa.

Revolução Russa

A Revolução Russa aconteceu no ano de 1917, após doze anos da ocorrência do Ensaio Geral de 1905, que havia demonstrado a insatisfação da população com o governo do czar Nicolau II.

Lembre-se, porém, de que a União Soviética seria criada somente no ano de 1922, e não em 1917.

Crise de 1929

A Crise de 1929, conhecida também como “Crise de 29”, foi uma das maiores crises econômicas de toda a história da humanidade.

A quebra da bolsa de valores de Nova Iorque marcou o início da crise. Nos seguintes, os países capitalistas entrariam em um forte período de recessão, conhecido como Grande Depressão.

Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial, conflito iniciado no ano de 1939, também está na lista de assuntos mais abordados pelas provas de história.

O conflito envolveu dois grupos: o Eixo, composto por Alemanha, Itália e Japão, e os Aliados, composto por Estados Unidos, Inglaterra e França.