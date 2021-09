6ª parcela do Auxílio Emergencial 2021: confira as datas oficiais

Confira as datas oficiais da 6ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para as duas disponibilidades (física e online). Saiba mais detalhes!

Confira os pagamentos das parcelas 6 do Auxílio Emergencial 2021

Os nascidos no mês de junho recebem nesta data a parcela 6 do Auxílio Emergencial 2021, no que diz respeito à disponibilidade online. Confira as datas oficiais!

Caso queira consultar o pagamento para os beneficiários do Bolsa Família, clique aqui.

6ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento usabilidade online para público geral

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: janeiro – 21 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: fevereiro – 22 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: março – 23 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: abril – 24 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: maio – 25 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: junho – 26 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: julho – 28 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: agosto – 29 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: setembro – 30 de setembro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: outubro – 1º de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: novembro – 2 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: dezembro – 3 de outubro

6ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de saque em espécie para público geral

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: janeiro – 4 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: fevereiro – 5 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: março – 5 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: abril – 6 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: maio – 8 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: junho – 11 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: julho – 13 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: agosto – 14 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: setembro – 15 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: outubro – 18 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: novembro – 19 de outubro

Mês de nascimento do beneficiário / data do pagamento: dezembro – 19 de outubro

O que é o Auxílio Emergencial 2021?

Conforme definição da Caixa, o Auxílio Emergencial 2021 é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado às pessoas que receberam Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Extensão, e que atendiam aos critérios dos Programas em dezembro de 2020, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

A Caixa atua como agente pagador do Auxílio e a origem dos recursos para pagamento é do Governo Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania.