72,2% das famílias estão endividadas na capital baiana, diz Fecomércio

Em setembro, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) – elaborada pela Fecomércio-BA e CNC – , registrou a 5ª alta consecutiva. Na prática, isso revela que 72,2% das famílias baianas estão endividadas. Esse é o maior patamar desde julho de 2013.

Detalhando ainda mais os números, atualmente, 672 mil famílias estão com algum tipo de dívida e 303 mil famílias que não conseguiram pagar a dívida contraída até a data do vencimento, ou seja, estão com conta em atraso.