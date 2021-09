75 Anos da ONU: resumo ENEM e vestibulares

75 Anos da ONU: o que você precisa saber

A Organização das Nações Unidas, conhecida simplesmente como ONU, foi oficialmente criada no dia 24 de outubro de 1945. Assim, no ano de 2020, a organização completou 75 anos.

Dessa maneira, é muito provável que edições de 2021 dos vestibulares e da prova do ENEM abordem esse tema, uma vez que as questões do exame são elaboradas com meses de antecedência.

Para que você possa se preparar de forma adequada, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a ONU.

75 Anos da ONU: a criação

A ONU foi criada no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, em que existia uma ameaça real de que o conflito pudesse ser retomado de alguma forma ou que outros embates da mesma escala acontecessem.

Assim, em 1945, o mundo precisava de alguma instituição que pudesse garantir a paz, ao menos por um certo tempo. Dessa forma, a ONU é criada, sucedendo a Liga das Nações, a partir de um acordo com a assinatura de 55 líderes dos chamados “Estados fundadores”: a Carta das Nações Unidas.

75 Anos da ONU: atualmente

Atualmente, a ONU possui 193 países-membros, cada qual com direito a uma cadeira na ocasião das assembleias gerais.

Você Pode Gostar Também:

Com o mundo sendo assolado por uma pandemia sem precedentes, Antonio Guterres, secretário geral da ONU, veio a público para apelar pela paz no mundo, para que se desse uma trégua nas guerras que estão em atividade no mundo, já que o verdadeiro inimigo é a COVID-19.

75 Anos da ONU: a função da ONU

Atuando em qualquer parte do mundo, a ONU possui como função restabelecer a paz em todo o mundo em que esteja ocorrendo um conflito armado.

A organização procura atuar também na área da diplomacia, propondo soluções para países em discórdia e negociando de forma diplomática para que os conflitos não se agravem.

75 Anos da ONU: outras atribuições

Ainda, devemos ressaltar que a Organização das Nações Unidas atua também nos assuntos ambientais, defende os direitos humanos e também promove e cuida do desenvolvimento sustentável e econômico das nações.

A organização possui também o poder de determinar ações que devem ser seguidas e pode, para os países que não as cumprirem, consolidar sanções aos mesmos, que vão desde imposições econômicas até a intervenção militar.

75 Anos da ONU: principais órgãos

Para deliberar sobre os diversos assuntos em pauta, a Assembleia Geral é o órgão competente. Existe também o Conselho de Segurança, que pode interferir em conflitos, analisando e propondo soluções. Por fim, devemos ressaltar também a existência do Conselho Econômico e Social, que auxilia promovendo a cooperação internacional no desenvolvimento.