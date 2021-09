‘A Fazenda 13’ ganha reforço de dois apresentadores; saiba quem são

‘A Fazenda 13’ reforçou o time de apresentadores. Lidi Lisboa e Lucas Selfie vão comandar os programas digitais do reality rural. Ambos foram participantes da edição 12 da atração.

Lidi Lisboa também foi apresentadora de atrações digitais do “Power Couple Brasil” ao lado de Adriane Galisteu, que apresentará a décima terceira edição.

A atriz e o ex-Pânico apresentarão a “Cabine de Descompressão” e a “Live do Eliminado”, formatos clássicos dos realities da Record, que mostram os primeiros contatos do casal eliminado com o mundo exterior.