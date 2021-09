‘A Fazenda 13’: Liziane processa Erasmo e Nego do Borel; saiba o motivo

“Sofri pressão psicológica e exclusão dentro do confinamento. Ouvi palavras duras, fui tratada com grosseria e frieza diversas vezes. Queriam me fazer sentir culpada por erros que não eram meus e, mais uma vez, inferiorizando a voz da mulher ou diminuindo nossa força. Não vou me calar, já estou cansada. Vamos enfrentar essa misoginia e machismo estrutural”, disse ela na legenda do vídeo publicado no Instagram.