A Fazenda: Bil Araújo, Dayane Mello e Mussunzinho estão na roça

A prova do Fazendeiro mudou os rumos do jogo em “A Fazenda”. Gui Araújo ganhou o posto mais alto da competição pela segunda vez na noite da última quarta-feira (29) e escapou da formação da roça.

Dayane Mello e Bil Araújo não tiveram a mesma sorte e junto com Mussunzinho formam a segunda berlinda da décima terceira temporada da atração.

Como foram para ali?



Mussunzinho foi votado diretamente pela então Fazendeira, Érika Schneider e ainda acabou vetado da prova para tentar sair da roça por Marina Ferrari.

Bil Araújo levou um contragolpe de Rico Melquiades e acabou com os sete votos do peão, Dayane Mello foi puxada da baia por ele e agora disputa a permanência através dos votos do público.