A Fazenda: confira lista de baianos que já passaram pelo reality

Faltam pouco menos de 5 dias para o início da 13ª edição de ‘A Fazenda’. Até o momento, as identidades dos oito primeiros participantes já foram reveladas e a expectativa está sendo enorme para a lista completa. Mas, você sabe quantos baianos passaram pelo reality?!

De todos as temporadas que foram ao ar, apenas quatro tinham integrantes baianos no elenco. A primeira participação começou na 4ª edição e a estreia foi animada. O fazendeiro escolhido foi nada mais, nada menos que Compadre Washington. Dono do bordão ‘Sabe nada inocente’ permaneceu na casa até setembro de 2011 e se tornou o 7º eliminado.