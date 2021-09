A Fazenda: primeira festa da edição rende troca de farpas, beijo triplo e perda de dente

Com direito à beijos, intrigas e até perda de dente, a primeira festa da 13ª edição de ‘A Fazenda’ deu o que falar, neste sábado (18).

O primeiro beijo ocorreu na pista de dança entre Aline Mineiro e Fernanda Medrado. Além disso, Aline trocou um beijo triplo com Mileide Mihaile e Dayane Mello durante a balada. Quem também estava dedicado a sair do zero foi Nego do Borel, que insistiu para ficar com Dayane e acabou por ganhar apenas um selinho da modelo.

Como toda boa festa, não podia faltar um barraco. Rico Melquiades e Liziane Gutierrez conversaram sobre a tentativa de Nego de fazer VTs, inclusive, o ex-De Férias com Ex chegou a comentar com Gui Araújo que levará o cantor à roça:

“Às vezes, não. Ele tá fazendo cena. Se eu for pra roça, eu levo esse filho da pu**. O problema é que ele pode voltar fazendeiro porque quem vai pra roça pode voltar fazendeiro. Esse pau no c* falso do caral** pode voltar fazendeiro”.

Na celebração, os peões não só caíram na farra, como até o dente de um participante caiu. Nego do Borel perdeu um dente e só percebeu quando estava bem no meio da pista de dança. O funkeiro aproveitou para contar a situação para Dynho Alves.

“Caiu. Tava mole. Eu colei com super bonder, mas tá tranquilo. Paz e amor, entendeu? Agora não posso falar direito que passa um vento”, brincou o cantor.

Depois da festa, o artista causou ainda mais ao começar a atirar objetos na parede, após se indignar com a produção. “Vocês dizem que somos livres. Isso é liberdade!”, disparou.

Ao longo da madrugada, uma nova punição – devido ao descumprimento de regras – chocou os participantes, que ficarão um dia sem ovos. Os moradores da baia ficaram 12h sem água encanada. Com isso, Gui Araújo fez a leitura da ordem dada: